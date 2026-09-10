Les bases de l’informatique, Bibliothèque Champs-Manceaux, Rennes

Informations pratiques

Les bases de l’informatique Jeudi 15 octobre, 14h30 Bibliothèque Champs-Manceaux Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-15T14:30:00+02:00 – 2026-10-15T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-15T14:30:00+02:00 – 2026-10-15T16:00:00+02:00

Un atelier pour apprendre à se familiariser avec un clavier, se repérer sur le bureau et découvrir d’autres fonctionnalités utiles au quotidien !

Adultes débutants.

Sur inscription.

Bibliothèque Champs-Manceaux Espace social et culturel Aimé Césaire, 15 rue René Moine 35200 Rennes Rennes 35200 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 90 http://bibliotheques.rennes.fr

Aide informatique et initiation au numérique numérique

Magnific