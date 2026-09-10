Les Batignolles : à la découverte de l’histoire humaine, ouvrière et sociale de Nantes Erdre Maison des Hommes et des Techniques (MHT) Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-25 14:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Cette exposition de 15 panneaux a été conçue et réalisée par des militants associatifs et syndicaux engagé.e.s : ils et elles ont pour noms Annick VIDAL, Louis Le BAIL, Jean-Claude BARON, Jean-Claude BRIAND, etc.Cette exposition explore, des Batignolles aux Marsauderies jusqu’à Saint Joseph de Porterie, différents aspects de l’histoire du quartier nantais de Nantes Erdre : sa vie agricole, son urbanisation à partir du 19e siècle, l’arrivée de l’usine de locomotives des Batignolles en 1918 ou encore les bombardements de 1943 et le renouveau industriel après la Seconde Guerre mondiale. Elle propose des descriptions pratiques de la vie avant les années 1960 au sein des trois cités en bois permettant de loger les ouvriers et ouvrières des Batignolles, leur vie sociale, leurs loisirs…Les aspects plus récents de la vie au sein du quartier sont aussi abordés. Cette exposition est complémentaire du documentaire « Le pain noir et les roses rouges », produit par Batignolles-Retrouvailles.

Maison des Hommes et des Techniques (MHT) Île de Nantes Nantes 44200

02 40 08 20 22 http://www.maison-hommes-techniques.fr mht.nantes@wanadoo.fr 0240082022 https://www.maison-hommes-techniques.fr/exposition-les-batignolles-a-la-decouverte-de-lhistoire-humaine-ouvriere-sociale-et-historique-de-nantes-erdre/



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