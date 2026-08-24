Les bébés lecteurs Le bourg Grignols

Informations pratiques

Grignols

Les bébés lecteurs

Le bourg Bibliothèque Grignols Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 09:30:00

fin : 2026-11-20

Date(s) :

2026-11-20

Animation autour des livres pour les enfants de moins de 3 ans.

9h30, bibliothèque

Bibliothèque de Grignols 05 53 03 41 53

Animation autour des livres pour les enfants de moins de 3 ans.

9h30, bibliothèque

Bibliothèque de Grignols 05 53 03 41 53 .

Le bourg Bibliothèque Grignols 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 41 53

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English : Les bébés lecteurs

My cute little kitten? craft activities, storytime and games.

From 5 ½ years, free animation

9h45-11h45, Library

Grignols Library 05 53 03 41 53

L’événement Les bébés lecteurs Grignols a été mis à jour le 2026-08-24 par Vallée de l’Isle en Périgord