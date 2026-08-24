Les bébés lecteurs Le bourg Grignols
vendredi 4 décembre 2026 · Le bourg · Grignols
Informations pratiques
Grignols
Les bébés lecteurs
Le bourg Bibliothèque Grignols Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04 09:30:00
fin : 2026-12-04
Date(s) :
2026-12-04
Animation autour des livres pour les enfants de moins de 3 ans.
9h30, bibliothèque.
Bibliothèque 05 53 03 41 53
Animation autour des livres pour les enfants de moins de 3 ans.
9h30, bibliothèque.
Bibliothèque 05 53 03 41 53 .
Le bourg Bibliothèque Grignols 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 41 53
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English : Les bébés lecteurs
Wednesday Recreation at the library from 9:45 to 11:45 a.m
Theme: My beautiful Autumn Bird
Handicrafts (from age 5 and a half), story reading and games.
Library 05 53 03 41 53
L’événement Les bébés lecteurs Grignols a été mis à jour le 2026-08-24 par Vallée de l’Isle en Périgord
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