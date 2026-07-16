Les Belles Sorties – Dans le sens contraire au sens du vent – Collectif Porte27, Espace Suzanne Régnier, Baisieux, Baisieux

Informations pratiques

Les Belles Sorties – Dans le sens contraire au sens du vent – Collectif Porte27 Mardi 29 septembre, 18h30 Espace Suzanne Régnier, Baisieux Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-29T18:30:00+02:00 – 2026-09-29T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-29T18:30:00+02:00 – 2026-09-29T19:00:00+02:00

Une pièce entre texte et fil de fer, qui parle de l’enfance et du désir de grandir.

Sur une écriture de Sylvain Levey, deux fildeféristes dialoguent en équilibre. Le fil devient un espace de jeu, de doute et de rencontre. Elles avancent, hésitent, se questionnent : faut-il suivre le mouvement ou choisir une autre direction ?

Entre équilibre et déséquilibre, elles explorent la peur du vide, l’envie d’oser et la liberté de tracer son propre chemin.

Un spectacle sensible et poétique, qui célèbre la joie d’être soi et le courage de dire non.

Distribution : Fil de féristes : Anne-Lise Allard, Marion Collé

Un atelier d’écriture autour de la thématique du spectacle sera proposé dans les écoles de la commune en amont de la représentation

Pour y aller

Gare Lille-Tournai, arrêt Baisieux

Bus lignes 72, 73, 78, arrêt Les Poètes ou Grand Baisieux

Station de vélos ou trottinettes électriques à proximité

Parking à proximité

Sur place

Buvette et petite restauration

Espace Suzanne Régnier, Baisieux Chemin d’Ogimont Baisieux 59780 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 19 63 63 »}, {« type »: « email », « value »: « contact.associations@mairie-baisieux.fr »}, {« owner »: {« uid »: 262453177847843, « type »: « user »}, « lastProcessedAt »: « 2026-07-17T14:43:09.164Z », « data »: [{« eventDuration »: 30, « bookingContact »: « info@leprato.fr », « response »: {« passId »: 428255450, « isPending »: false, « addressId »: 920359}, « venueId »: 52477, « description »: « linked desc », « showType »: « CIRQUE-CIRQUE_CONTEMPORAIN », « bookingEmail »: « info@leprato.fr », « category »: « SPECTACLE_REPRESENTATION », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-07-16T09:36:33.948Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2455359, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-07-16T09:36:34.051Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 477834404, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 150, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1790699400000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-07-16T09:36:34.217Z »}, {« venueId »: 52477, « operation »: « update », « appliedAt »: « 2026-07-17T12:17:50.653Z »}, {« venueId »: 52477, « operation »: « update », « appliedAt »: « 2026-07-17T14:43:09.163Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/428255450 »}]

Proposé par Le Prato

@Julie Mouton