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Les bénévoles de la SNSM s’invitent à la citadelle de Port-Louis Citadelle de Port-Louis Port-Louis

Les bénévoles de la SNSM s’invitent à la citadelle de Port-Louis Citadelle de Port-Louis Port-Louis mardi 14 juillet 2026.

Lieu
Citadelle de Port-Louis
Adresse
Avenue du fort de L'aigle
Ville
56290 Port-Louis
Département
Morbihan
Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Port-Louis

Les bénévoles de la SNSM s’invitent à la citadelle de Port-Louis

Citadelle de Port-Louis Avenue du fort de L’aigle Port-Louis Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 10:00:00
fin : 2026-07-14 19:00:00

Date(s) :
2026-07-14

??Mardi 14 juillet, le musée accueille, à la citadelle, les bénévoles de la SNSM pays de Lorient pour une journée d’échanges et de prévention auprès des visiteurs.
Des démonstrations seront également proposées.
??Mardi 14 juillet, de 10h à 19h
?? Gratuit   .

Citadelle de Port-Louis Avenue du fort de L’aigle Port-Louis 56290 Morbihan Bretagne +33 2 97 82 56 72 

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English :

L’événement Les bénévoles de la SNSM s’invitent à la citadelle de Port-Louis Port-Louis a été mis à jour le 2026-06-22 par ADT 56

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