Les bénévoles de la SNSM s’invitent à la citadelle de Port-Louis Citadelle de Port-Louis Port-Louis mardi 14 juillet 2026.

Port-Louis

Les bénévoles de la SNSM s’invitent à la citadelle de Port-Louis

Citadelle de Port-Louis Avenue du fort de L’aigle Port-Louis Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 10:00:00

fin : 2026-07-14 19:00:00

Date(s) :

2026-07-14

??Mardi 14 juillet, le musée accueille, à la citadelle, les bénévoles de la SNSM pays de Lorient pour une journée d’échanges et de prévention auprès des visiteurs.

Des démonstrations seront également proposées.

??Mardi 14 juillet, de 10h à 19h

?? Gratuit .

Citadelle de Port-Louis Avenue du fort de L’aigle Port-Louis 56290 Morbihan Bretagne +33 2 97 82 56 72

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English :

L’événement Les bénévoles de la SNSM s’invitent à la citadelle de Port-Louis Port-Louis a été mis à jour le 2026-06-22 par ADT 56