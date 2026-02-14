LES BIBLIOTHÈQUES SE FONT LA MALLE – JUBLAINS Jublains
LES BIBLIOTHÈQUES SE FONT LA MALLE – JUBLAINS Jublains jeudi 30 juillet 2026.
Jublains
LES BIBLIOTHÈQUES SE FONT LA MALLE – JUBLAINS
Théâtre antique Jublains Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 10:30:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Les bibliothécaires vous préparent des séances de lecture agrémentées de comptines et de chansons pour passer un bon moment en famille !
Lectures d’histoires par l’équipe de la bibliothèque !
Séance lecture gratuite pour les 0-6 ans.
En cas de mauvais temps, la séance est annulée. .
Théâtre antique Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 81 reseaudesbibliotheques@mayennecommunaute.fr
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English :
The librarians have put together a series of reading sessions, complete with nursery rhymes and songs, to make sure you have a great time with the whole family!
L’événement LES BIBLIOTHÈQUES SE FONT LA MALLE – JUBLAINS Jublains a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne
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