LES BIBLIOTHÈQUES SE FONT LA MALLE – MARCILLE Bibliothèque de Marcillé-la-Ville Marcillé-la-Ville
LES BIBLIOTHÈQUES SE FONT LA MALLE – MARCILLE Bibliothèque de Marcillé-la-Ville Marcillé-la-Ville lundi 6 juillet 2026.
Marcillé-la-Ville
LES BIBLIOTHÈQUES SE FONT LA MALLE – MARCILLE
Bibliothèque de Marcillé-la-Ville 35 Rue de Normandie Marcillé-la-Ville Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 16:30:00
fin : 2026-07-06
Date(s) :
2026-07-06
Les bibliothécaires vous préparent des séances de lecture agrémentées de comptines et de chansons pour passer un bon moment en famille !
Lectures d’histoires par l’équipe de la bibliothèque !
Séance lecture gratuite pour les 0-6 ans.
En cas de mauvais temps, la séance est annulée. .
Bibliothèque de Marcillé-la-Ville 35 Rue de Normandie Marcillé-la-Ville 53440 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 81 reseaudesbibliotheques@mayennecommunaute.fr
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English :
The librarians have put together a series of reading sessions, complete with nursery rhymes and songs, to make sure you have a great time with the whole family!
L’événement LES BIBLIOTHÈQUES SE FONT LA MALLE – MARCILLE Marcillé-la-Ville a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne