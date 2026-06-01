LES BIBLIOTHEQUES SE FONT LA MALLE Bibliothèque de Sacé Sacé
LES BIBLIOTHEQUES SE FONT LA MALLE Bibliothèque de Sacé Sacé vendredi 26 juin 2026.
Sacé
LES BIBLIOTHEQUES SE FONT LA MALLE
Bibliothèque de Sacé 14 Place de l’Église Sacé Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 17:00:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
RDV à la bibliothèque de Sacé le 26 juin à 17h !
Cet été, les histoires s’échappent des bibliothèques et vont à votre rencontre !
Informations au 02 43 11 19 81
De 3 à 6 ans .
Bibliothèque de Sacé 14 Place de l’Église Sacé 53470 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 81
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English :
See you at the Sacé library on June 26 at 5pm!
L’événement LES BIBLIOTHEQUES SE FONT LA MALLE Sacé a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Mayenne Co
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