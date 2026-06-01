LES BIBLIOTHEQUES SE FONT LA MALLE Bibliothèque de Sacé Sacé

Sacé

LES BIBLIOTHEQUES SE FONT LA MALLE

Bibliothèque de Sacé 14 Place de l’Église Sacé Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 17:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

RDV à la bibliothèque de Sacé le 26 juin à 17h !

Cet été, les histoires s’échappent des bibliothèques et vont à votre rencontre !

Informations au 02 43 11 19 81

De 3 à 6 ans .

Bibliothèque de Sacé 14 Place de l’Église Sacé 53470 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 81

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English :

See you at the Sacé library on June 26 at 5pm!

L’événement LES BIBLIOTHEQUES SE FONT LA MALLE Sacé a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Mayenne Co