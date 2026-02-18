TROGNES ET PIQUE-PRUNES

Sacé Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:00:00

fin : 2026-07-22 16:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Sortie nature à la découverte des insectes.

Partez à la découverte de l’un des insectes menacés et protégés les plus rares d’Europe et de son habitat préféré, les arbres têtards.

Inscription auprès du Centre permanent d’initiatives pour l’environnement de Mayenne au 02 43 03 79 62. .

Sacé 53470 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 03 79 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Nature outing to discover insects.

L’événement TROGNES ET PIQUE-PRUNES Sacé a été mis à jour le 2026-02-18 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne