Les Bizoteries – Vide grenier rue Georges Bizot le 13/09, Rue Georges Bizot, Nantes

Informations pratiques

Les Bizoteries – Vide grenier rue Georges Bizot le 13/09 Dimanche 13 septembre, 09h00 Rue Georges Bizot Loire-Atlantique

15€ les 4m sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T09:00:00+02:00 – 2026-09-13T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-13T09:00:00+02:00 – 2026-09-13T19:00:00+02:00

L’association BIG BIZOT organise le 13/09/2026 son premier vide grenier dans la rue Georges Bizot.

L’occasion de vider vos caves ou de les remplir de bonnes affaires, et de profiter de la buvette !

Accueil des exposants de 6h à 9h au 1 rue georges bizot le 13/09.

Ouverture au public de 9h à 18h.

Renseignements : bigbizot@gmail.com

Inscriptions exposants : 15€ les 4m

https://www.monetico-online-asso.com/les-bizoteries/paiement

Rue Georges Bizot Rue Georges Bizot Nantes 44322 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.monetico-online-asso.com/les-bizoteries/paiement »}] [{« link »: « mailto:bigbizot@gmail.com »}, {« link »: « https://www.monetico-online-asso.com/les-bizoteries/paiement »}]

L’association BIG BIZOT organise le 13/09/2026 son premier vide grenier dans la rue Georges Bizot. L’occasion de vider vos caves ou de les remplir de bonnes affaires, et de profiter de la buvette ! brocante vide-grenier

Big Bizot