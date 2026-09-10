Les Bizoteries – Vide grenier rue Georges Bizot le 13/09, Rue Georges Bizot, Nantes
dimanche 13 septembre 2026 · Rue Georges Bizot · Nantes
Informations pratiques
Les Bizoteries – Vide grenier rue Georges Bizot le 13/09 Dimanche 13 septembre, 09h00 Rue Georges Bizot Loire-Atlantique
15€ les 4m sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T09:00:00+02:00 – 2026-09-13T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-13T09:00:00+02:00 – 2026-09-13T19:00:00+02:00
L’association BIG BIZOT organise le 13/09/2026 son premier vide grenier dans la rue Georges Bizot.
L’occasion de vider vos caves ou de les remplir de bonnes affaires, et de profiter de la buvette !
Accueil des exposants de 6h à 9h au 1 rue georges bizot le 13/09.
Ouverture au public de 9h à 18h.
Renseignements : bigbizot@gmail.com
Inscriptions exposants : 15€ les 4m
https://www.monetico-online-asso.com/les-bizoteries/paiement
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L’association BIG BIZOT organise le 13/09/2026 son premier vide grenier dans la rue Georges Bizot. L’occasion de vider vos caves ou de les remplir de bonnes affaires, et de profiter de la buvette ! brocante vide-grenier
Big Bizot
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