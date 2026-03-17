Les Boucles du Verdon Centre de Congrès L’Etoile Gréoux-les-Bains

Gréoux-les-Bains

Les Boucles du Verdon

Centre de Congrès L’Etoile 8 Avenue Pierre Brossolette Gréoux-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 35 – 35 – 40 EUR

Tarif réduit

Inscription avant le 17 mars 2026

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 06:30:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-17

2 parcours cyclosportifs et 1 parcours cyclotouriste, VAE

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Centre de Congrès L’Etoile 8 Avenue Pierre Brossolette Gréoux-les-Bains 04800 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 80 14 78 62 lesbouclesduverdon@gmail.com

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English :

2 cyclosportive routes and 1 cycle touring route, VAE

L’événement Les Boucles du Verdon Gréoux-les-Bains a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque