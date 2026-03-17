Les Boucles du Verdon Centre de Congrès L’Etoile Gréoux-les-Bains
Les Boucles du Verdon Centre de Congrès L’Etoile Gréoux-les-Bains dimanche 17 mai 2026.
Gréoux-les-Bains
Les Boucles du Verdon
Centre de Congrès L’Etoile 8 Avenue Pierre Brossolette Gréoux-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : 35 – 35 – 40 EUR
Tarif réduit
Inscription avant le 17 mars 2026
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 06:30:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-17
2 parcours cyclosportifs et 1 parcours cyclotouriste, VAE
.
Centre de Congrès L’Etoile 8 Avenue Pierre Brossolette Gréoux-les-Bains 04800 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 80 14 78 62 lesbouclesduverdon@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
2 cyclosportive routes and 1 cycle touring route, VAE
L’événement Les Boucles du Verdon Gréoux-les-Bains a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque
À voir aussi à Gréoux-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence)
- Qu’est-ce que le chamanisme? Hôtel le Verdon Gréoux-les-Bains 8 avril 2026
- Spectacle Frères d’âme Galerie Félicie Gréoux-les-Bains 9 avril 2026
- S’épanouir grâce à ses archétypes. Hôtel le Verdon Gréoux-les-Bains 15 avril 2026
- Spectacle: Fables de La Fontaine Galerie Félicie Gréoux-les-Bains 16 avril 2026
- Spectacle poétique Quand le Coq Chanta Galerie Félicie Gréoux-les-Bains 23 avril 2026