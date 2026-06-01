Les Boutures – Primevère, Place du 150ème, Genève

Les Boutures – Primevère Mardi 21 juillet, 10h00 Place du 150ème

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-21T10:00:00+02:00 – 2026-07-21T10:45:00+02:00

Fin : 2026-07-21T10:00:00+02:00 – 2026-07-21T10:45:00+02:00

À partir de rencontres et d’entretiens menés auprès d’agricultrices et d’agriculteurs de différents horizons, il fait entendre la richesse, la complexité et les paradoxes d’un métier qui est avant tout un mode de vie. Entre réalités du terrain, questionnements, injustices et moments de beauté, les récits collectés nourrissent une création humaine ancrée dans le réel.

Porté par un jeu clownesque non verbal, le spectacle s’adresse à toutes et tous, au-delà des langues. À travers le corps, le geste et l’absurde, les artistes donnent vie à des personnages touchants et décalés, capables de faire rire tout en interrogeant notre rapport à l’alimentation, au travail et au temps. Figure libre et populaire, le clown devient ici un porte-voix : il bouscule les normes, renverse les rôles et révèle avec humour les tensions de notre société.

À la fois poétique, engagé et accessible, ce spectacle invite le public à porter un regard nouveau sur celles et ceux qui nous nourrissent

Place du 150ème Place du 150ème Genève 1213 Genève

Au croisement du théâtre, du cirque et du témoignage vivant, ce spectacle propose une immersion sensible dans le monde paysan.

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