Les cactus : un régal pour les yeux, Le Jardin des Piquants, Sélestat

Les cactus : un régal pour les yeux 6 et 7 juin Le Jardin des Piquants Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

La famille des cactus – les cactées – évoque immédiatement des paysages secs et lumineux, mais visuellement, elle est bien plus variée qu’on ne l’imagine.

Les cactus sont des sculptures vivantes, des œuvres d’art naturelles, à la fois minimalistes, résistantes, étonnantes, élégantes.

Il y a d’abord les formes. Certains cactus sont ronds comme des boules, à la limite de la perfection, avec des côtes régulières qui leur donnent un aspect de petit ballon nervuré. D’autres s’élèvent en colonnes verticales, parfois très hautes, comme des chandeliers dressés vers le ciel. D’autres, encore, sont en forme de raquettes plates, ou vrillent sur eux-mêmes.

Il y a ensuite les couleurs, avec tout un camaïeu de vert. Du vert foncé profond, presque bleuté, au vert clair, lumineux, au vert tirant vers le gris ou touchant au brun, ou recouvert d’un léger voile blanchâtre. La surface peut être lisse et brillante, marquée de côtes, bosses ou spirales, parfois couverte de petits coussinets duveteux.

Et puis, il y a les épines. Fines comme des aiguilles ou épaisses comme des petits clous, elles peuvent être disposées en étoiles, en touffes ou en lignes régulières.

Enfin, contraste parfois total, il y a les fleurs. Elles surgissent de ces plantes austères avec une spectaculaire délicatesse. Elles peuvent être grandes, ouvertes comme des étoiles. Elles peuvent aussi être toutes petites, rassemblées en couronnes. Leurs couleurs sont vives : rose, jaune, rouge, blanc éclatant. Dans certaines familles, elles sont extrêmement éphémères, ne durant qu’un jour ou une nuit.

Le Jardin des Piquants 25 rue de la Forêt 67600 Sélestat Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est Formes, couleurs, épines, fleurs… Les plus de 1.600 cactus et plantes grasses du Jardin des Piquants à Sélestat proposent autant de combinaisons possibles. A découvrir ou re-découvrir.

Une attention toute particulière est apportée aux visiteurs en situation de handicap, avec aménagements pour découvrir tous ces cactus. Sur rendez-vous uniquement. Ouvert à tous pendant les Rendez-vous aux Jardins.

La famille des cactus – les cactées – évoque immédiatement des paysages secs et lumineux, mais visuellement, elle est bien plus variée qu’on ne l’imagine.

© Jardin des Piquants