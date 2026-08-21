Les cafés de l’Artothèque, Médiathèque Ormédo, Orvault
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Ormédo · Orvault
Informations pratiques
Les cafés de l’Artothèque Samedi 19 septembre, 10h00 Médiathèque Ormédo Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
En partenariat avec Les Ateliers de la Gobinière et l’Atelier Photo d’Orvault
Trois cafés de l’Artothèque seront organisés les samedis 12, 19 et 26 septembre de 10h à 12h. L’occasion de rencontrer peintres et photographes des oeuvres exposées. Tableaux et photos seront exposés à la médiathèque du 12 au 26 septembre.
Artothèque flash le samedi 26 septembre · à partir de 10h · Ormédo
Médiathèque Ormédo 2 Promenade de l’Europe, Orvault Orvault 44700 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 78 98 60 »}]
Une rencontre autour d’un café pour rencontrer les artistes de l’artothèque
À voir aussi à Orvault (Loire-Atlantique)
- Cinéma en plein air : « En Fanfare », d’Emmanuel Courcol Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault 11 septembre 2026
- Les cafés de l’Artothèque Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault 12 septembre 2026
- Artothèque – L’art entre dans nos maisons !, Médiathèque Ormédo, Orvault 12 septembre 2026
- Les cafés de l’Artothèque, Médiathèque Ormédo, Orvault 12 septembre 2026
- T’enchanter en temps chantés Maison de la parentalité Orvault 16 septembre 2026