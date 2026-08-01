Les Cafés IA à l’Université de Rennes, Pôle Numérique Rennes Beaulieu – Bât. 9B, Rennes

Informations pratiques

Les Cafés IA à l’Université de Rennes Mardi 3 novembre, 13h00 Pôle Numérique Rennes Beaulieu – Bât. 9B Ille-et-Vilaine

Participation sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-03T13:00:00+01:00 – 2026-11-03T14:00:00+01:00

Fin : 2026-11-03T13:00:00+01:00 – 2026-11-03T14:00:00+01:00

Un café IA, c’est quoi ?

Un Café IA c’est très simple : où qu’il soit organisé, c’est à la fois un espace d’écoute et de rencontre, un moment de débat et d’échange, une plateforme de mise en commun et d’apprentissage. Un Café IA est informel, frugal, gratuit et pour tout le monde. (source : cafeia.org)

Les cafés IA à l’Université de Rennes

Une nouvelle date est proposée pour l’ensemble des personnels de l’Université de Rennes.

Date : mardi 3 novembre de 13h00 à 14h00

Durée : 1h

Modalités : Temps d’échanges animés à distance (en ligne) ou en présentiel

Animation : Olivier Wong-Hee-Kam et Pierre Beust, Université de Rennes

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Réfléchir collectivement à notre relation au numérique et à l’IA et à leurs impacts sur la société et sur notre quotidien.

Copyright : CaféIA CNUM