Les chansonniers Manu Tchao ! Palais des congrès et des festivals Atlantia La Baule-Escoublac samedi 3 avril 2027.

La Baule-Escoublac

Les chansonniers Manu Tchao !

Palais des congrès et des festivals Atlantia 119 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-03 20:00:00

fin : 2027-04-03 22:00:00

Date(s) :

2027-04-03

JM PRODUCTIONS PRESENTE

MANU TCHAO

MANU TCHAO !

C’est reparti comme en 2007…2012…2017…2022.

Les chansonniers de l’emblématique Théâtre des Deux Ânes reprennent la route à l’occasion de la prochaine élection présidentielle.

Du haut de plus de cinquante années d’observation politique, Jacques Mailhot, qui a vu défiler les plus et les moins de la Cinquième République, a peaufiné un spectacle à la fois incisif et désopilant de nos institutions.

Avec la brillante complicité de ses compagnons de toujours, Michel Guidoni, Florence Brunold et Gilles Détroit, il nous propose de regarder une fois encore la politique au fond des yeux.

Loin de la vulgarité ambiante et du tintamarre assourdissant de l’information permanente, ces mousquetaires de l’humour mettent joyeusement le doigt là où ça fait rire…Et souvent réfléchir.

Avec plus que jamais l’irremplaçable acuité des Chansonniers et le charme de textes ciselés et bien écrits.

Ça s’appelle MANU TCHAO ! …

…En attendant le prochain …

Tarifs

Catégorie 1 48€

Catégorie 2 39€

Jeunes -25 ans 24€

Vous êtes en situation de handicap ? Contactez la billetterie au 02 40 11 51 51 ou à l’adresse billetterie@labaule-evenements.com .

Palais des congrès et des festivals Atlantia 119 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 51 51

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L’événement Les chansonniers Manu Tchao ! La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44