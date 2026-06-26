Les chansons préférées de l’Oncle Walt Théâtre Beaulieu Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-20 15:00 – 16:15

Gratuit : non 18 € / 16 € 18 € / 16 € Billetterie : theatrebeaulieu.fr En famille, Jeune Public – Age minimum : 5 et Age maximum : 99

Spectacle musical pour jeune public. Les chansons préférées de l’Oncle Walt – Saison 5, nouvelle version, nouvelles chansons, nouvelle histoire + 2 nouvelles blaguesAttendez-vous à assister à un show vraiment incroyable avec des musiciens en live. Quoi de neuf au royaume des rêves ?La princesse Angélique s’apprête monter sur le trône du royaume des rêves pour succéder à ses parents.Elle ne le sait pas encore, mais elle devra croquer dans une pomme magique pour porter la couronne tant convoitée. Mais où est la pomme ? On l’a vue trainer dans la valise de Walter un magicien pas très doué. Cornélia, une sorcière aux pouvoirs extraordinaires, aura une mission : faire croquer la pomme à Angélique pour la propulser sur le trône. Une pièce de Olivier CollinAvec Jade Viards, Marlène Connan et Olivier Collin.Musiciens : Alain Durandière, Laurent Cheval et Florent Abadie. Jeune public à partir de 5 ans Durée : 1h15

Théâtre Beaulieu Île de Nantes Nantes 44200

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