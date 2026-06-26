UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les chansons préférées de l’Oncle Walt Théâtre Beaulieu Nantes

Les chansons préférées de l’Oncle Walt Théâtre Beaulieu Nantes

Les chansons préférées de l’Oncle Walt Théâtre Beaulieu Nantes mardi 20 octobre 2026.

Lieu : Théâtre Beaulieu

Adresse : 9 Bis Boulevard François Blancho

Ville : 44200 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 20 octobre 2026

Fin : mardi 20 octobre 2026

Heure de début : 15:00

Tarif : 18 € / 16 € 18 € / 16 € Billetterie : theatrebeaulieu.fr

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-20 15:00 – 16:15
Gratuit : non 18 € / 16 € 18 € / 16 € Billetterie : theatrebeaulieu.fr En famille, Jeune Public – Age minimum : 5 et Age maximum : 99 

Spectacle musical pour jeune public. Les chansons préférées de l’Oncle Walt – Saison 5, nouvelle version, nouvelles chansons, nouvelle histoire + 2 nouvelles blaguesAttendez-vous à assister à un show vraiment incroyable avec des musiciens en live. Quoi de neuf au royaume des rêves ?La princesse Angélique s’apprête monter sur le trône du royaume des rêves pour succéder à ses parents.Elle ne le sait pas encore, mais elle devra croquer dans une pomme magique pour porter la couronne tant convoitée. Mais où est la pomme ? On l’a vue trainer dans la valise de Walter un magicien pas très doué. Cornélia, une sorcière aux pouvoirs extraordinaires, aura une mission : faire croquer la pomme à Angélique pour la propulser sur le trône. Une pièce de Olivier CollinAvec Jade Viards, Marlène Connan et Olivier Collin.Musiciens : Alain Durandière, Laurent Cheval et Florent Abadie. Jeune public à partir de 5 ans Durée : 1h15

Théâtre Beaulieu Île de Nantes Nantes 44200
http://www.theatrebeaulieu.fr https://www.theatrebeaulieu.fr/


Afficher la carte du lieu Théâtre Beaulieu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)