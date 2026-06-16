Les chants d’oiseaux des Barthes Soorts-Hossegor
Les chants d’oiseaux des Barthes Soorts-Hossegor mardi 16 juin 2026.
Soorts-Hossegor
Les chants d’oiseaux des Barthes
Les Barthes Soorts-Hossegor Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 09:30:00
fin : 2026-08-04 11:30:00
Date(s) :
2026-06-16 2026-06-23 2026-06-30 2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25 2026-09-01
Les Oiseaux des Barthes à Soorts Hossegor avec un Guide nature ornithologue
Sortie Chants d’oiseaux aux Barthes écoute et identification des oiseaux par les chants tous les
mardis de 09h30 à 11h30.
Partez à la découverte de la richesse ornithologique des Barthes avec Fabrice Bassompierre, guide
nature passionné. Au fil d’une balade naturaliste d’environ deux heures, vous apprendrez à identifier
les espèces par les chants et les cris dans un atelier participatif et pédagogique tous publics.
Dans une ambiance conviviale, Fabrice partagera ses connaissances sur l’écologie des espèces.
Utilisation d’un micro-parabole pour une expérience immersive unique.
Quand tous les mardis matin de 09h30 à 11h30
Où Barthes de Soorts Monbardon
Tarif 20 € par personne, 10 € moins de 14 ans
Groupe limité à 15 participants pour une expérience privilégiée
Durée 2 heures
Réservation obligatoire. .
Les Barthes Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Les chants d’oiseaux des Barthes
Birds of the Barthes at Soorts Hossegor with a birdwatcher nature guide
L’événement Les chants d’oiseaux des Barthes Soorts-Hossegor a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Hossegor
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