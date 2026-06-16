Soorts-Hossegor

Les chants d’oiseaux des Barthes

Les Barthes Soorts-Hossegor Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 09:30:00

fin : 2026-08-04 11:30:00

Date(s) :

2026-06-16 2026-06-23 2026-06-30 2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25 2026-09-01

Les Oiseaux des Barthes à Soorts Hossegor avec un Guide nature ornithologue

Sortie Chants d’oiseaux aux Barthes écoute et identification des oiseaux par les chants tous les

mardis de 09h30 à 11h30.

Partez à la découverte de la richesse ornithologique des Barthes avec Fabrice Bassompierre, guide

nature passionné. Au fil d’une balade naturaliste d’environ deux heures, vous apprendrez à identifier

les espèces par les chants et les cris dans un atelier participatif et pédagogique tous publics.

Dans une ambiance conviviale, Fabrice partagera ses connaissances sur l’écologie des espèces.

Utilisation d’un micro-parabole pour une expérience immersive unique.

Quand tous les mardis matin de 09h30 à 11h30

Où Barthes de Soorts Monbardon

Tarif 20 € par personne, 10 € moins de 14 ans

Groupe limité à 15 participants pour une expérience privilégiée

Durée 2 heures

Réservation obligatoire. .

Les Barthes Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Les chants d’oiseaux des Barthes

Birds of the Barthes at Soorts Hossegor with a birdwatcher nature guide

L’événement Les chants d’oiseaux des Barthes Soorts-Hossegor a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Hossegor