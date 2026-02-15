Les chants d’oiseaux La Ferrière
Les chants d’oiseaux La Ferrière samedi 27 juin 2026.
Les chants d’oiseaux
La Ferrière Indre-et-Loire
Le printemps est bientôt là, et nombre d’oiseaux s’affairent à trouver une compagne pour la nouvelle saison. Au cours d’une promenade le long de cet étang nouvellement aménagé, venez découvrir les différents chants et rituels permettant aux oiseaux
de séduire leur belle.
La Ferrière 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
English :
Spring is almost here, and many birds are busy finding a mate for the new season. Take a stroll along this newly-constructed pond and discover the different songs and rituals birds use to seduce their beauties
seduce their beauties.
