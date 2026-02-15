Les chants d’oiseaux

La Ferrière Indre-et-Loire

Gratuit

Début : 2026-06-27 09:30:00

fin : 2026-06-27 11:30:00

2026-06-27

Le printemps est bientôt là, et nombre d’oiseaux s’affairent à trouver une compagne pour la nouvelle saison. Au cours d’une promenade le long de cet étang nouvellement aménagé, venez découvrir les différents chants et rituels permettant aux oiseaux

de séduire leur belle.

La Ferrière 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Spring is almost here, and many birds are busy finding a mate for the new season. Take a stroll along this newly-constructed pond and discover the different songs and rituals birds use to seduce their beauties

seduce their beauties.

