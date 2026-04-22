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Visite éclair de La Ferrière Les heures gourmandes du Castelrenaudais La Ferrière

Visite éclair de La Ferrière Les heures gourmandes du Castelrenaudais La Ferrière

Visite éclair de La Ferrière Les heures gourmandes du Castelrenaudais La Ferrière jeudi 23 juillet 2026.

Adresse : Rue de la République

Ville : 37110 La Ferrière

Département : Indre-et-Loire

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit

La Ferrière

Visite éclair de La Ferrière Les heures gourmandes du Castelrenaudais

Rue de la République La Ferrière Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:00:00
fin : 2026-07-23 18:30:00

Date(s) :
2026-07-23

Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines tout au long de l’année !
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L’événement Visite éclair de La Ferrière Les heures gourmandes du Castelrenaudais La Ferrière a été mis à jour le 2026-04-22 par ADT 37

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