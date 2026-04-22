Visite éclair de La Ferrière Les heures gourmandes du Castelrenaudais La Ferrière
Visite éclair de La Ferrière Les heures gourmandes du Castelrenaudais La Ferrière jeudi 23 juillet 2026.
La Ferrière
Visite éclair de La Ferrière Les heures gourmandes du Castelrenaudais
Rue de la République La Ferrière Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:00:00
fin : 2026-07-23 18:30:00
Date(s) :
2026-07-23
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L’événement Visite éclair de La Ferrière Les heures gourmandes du Castelrenaudais La Ferrière a été mis à jour le 2026-04-22 par ADT 37
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