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Apéritif-concert de l’Ecole de Musique, École de musique Centre-Val de Loire Jacques-Villeret, La Ferrière

dimanche 20 septembre 2026 · École de musique Centre-Val de Loire Jacques-Villeret · La Ferrière

Apéritif-concert de l’Ecole de Musique, École de musique Centre-Val de Loire Jacques-Villeret, La Ferrière

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
École de musique Centre-Val de Loire Jacques-Villeret
Adresse
2, rue de Tours 37600 Loches
Ville
37110 La Ferrière
Département
Indre-et-Loire
Tarif
RDV : Centre J. Villeret, 2 rue de Tours

Apéritif-concert de l’Ecole de Musique Dimanche 20 septembre, 11h00 École de musique Centre-Val de Loire Jacques-Villeret Indre-et-Loire

RDV : Centre J. Villeret, 2 rue de Tours

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Apéritif-concert avec Loches en’Harmonie

École de musique Centre-Val de Loire Jacques-Villeret 2, rue de Tours 37600 Loches La Ferrière 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Apéritif-concert avec l’ensemble de guitares Classi’cordes

Service du Patrimoine – Ville de Loches

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