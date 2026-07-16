Apéritif-concert de l’Ecole de Musique, École de musique Centre-Val de Loire Jacques-Villeret, La Ferrière

dimanche 20 septembre 2026 · École de musique Centre-Val de Loire Jacques-Villeret · La Ferrière

Informations pratiques

Apéritif-concert de l’Ecole de Musique Dimanche 20 septembre, 11h00 École de musique Centre-Val de Loire Jacques-Villeret Indre-et-Loire

RDV : Centre J. Villeret, 2 rue de Tours

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Apéritif-concert avec Loches en’Harmonie

École de musique Centre-Val de Loire Jacques-Villeret 2, rue de Tours 37600 Loches La Ferrière 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Apéritif-concert avec l’ensemble de guitares Classi’cordes

Service du Patrimoine – Ville de Loches