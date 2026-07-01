UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Ferrière

Visite de l’église Saint-Nicolas, Église Saint-Nicolas, La Ferrière

dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Nicolas · La Ferrière

Visite de l’église Saint-Nicolas, Église Saint-Nicolas, La Ferrière

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Nicolas
Adresse
Place du Général-de-Gaulle 37110 La Ferrière
Ville
37110 La Ferrière
Département
Indre-et-Loire

Visite de l’église Saint-Nicolas Dimanche 20 septembre, 10h30 Église Saint-Nicolas Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite de l’église Saint-Nicolas.

Église Saint-Nicolas Place du Général-de-Gaulle 37110 La Ferrière La Ferrière 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Visite de l’église Saint-Nicolas

©mairie de La Ferrière

À voir aussi à La Ferrière (Indre-et-Loire)