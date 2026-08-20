Les chasse-rats d’Orléans, Maison Jeanne d’Arc, Orléans

Informations pratiques

Les chasse-rats d’Orléans 3 octobre et 7 novembre Maison Jeanne d’Arc Loiret

Sur réservation, 5 joueurs maximum, jeu de rôle sur table pour débutants et rôlistes confirmés

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00

Fin : 2026-11-07T10:00:00+01:00 – 2026-11-07T12:30:00+01:00

Avril 1429. Le siège d’Orléans dure depuis six mois et la faim gagne la ville. Une bande de jeunes livrés à eux-mêmes se retrouve à enquêter au moment décisif de l’arrivée de Jeanne d’Arc : entre complots, espionnage et rivalités franco-anglaises…

Calendrier d’ouverture des réservations

Septembre et octobre : ouverture des réservations le 4 août 2026

Novembre et décembre : ouverture des réservations le 1er octobre 2026

Janvier et février : ouverture des réservations le 1er décembre 2026

Maison Jeanne d’Arc 3 place du Général-de-Gaulle, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.orleans-metropole.fr/fr-FR/musees-accueil »}, {« type »: « email », « value »: « reservation-mja@orleans-metropole.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 38 68 32 63 »}]

Une bande de jeunes livrés à eux-mêmes se retrouve à enquêter au moment décisif de l’arrivée de Jeanne d’Arc

Musées d’Orléans