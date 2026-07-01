Les chauves-souris : les reines de la nuit, MONT-BERNANCHON, Mont-Bernanchon

Informations pratiques

Les chauves-souris : les reines de la nuit Vendredi 21 août, 20h30 MONT-BERNANCHON Pas-de-Calais

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-21T20:30:00+02:00 – 2026-08-21T23:00:00+02:00

Fin : 2026-08-21T20:30:00+02:00 – 2026-08-21T23:00:00+02:00

MONT-BERNANCHON Rue des Ecoles 62350 MONT-BERNANCHON Mont-Bernanchon 62350 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « geotopia@bethunebruay.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 21 61 60 06 »}]

Présentation des espèces et de leurs caractéristiques en salle puis balade nocturne à proximité avec un détecteur. chiroptère béthune géotopia chauve-souris

GEOTOPIA