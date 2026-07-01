Sourcières (version familiale), Geotopia, Mont-Bernanchon

Informations pratiques

Sourcières (version familiale) Samedi 29 août, 15h30, 17h30 Geotopia Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-29T15:30:00+02:00 – 2026-08-29T16:30:00+02:00

Fin : 2026-08-29T17:30:00+02:00 – 2026-08-29T18:30:00+02:00

Entre magie et merveilleux, femmes puissantes dans les contes…

Héroïnes, fées, sorcières, femmes ordinaires… Certains disent qu’un jour, elles sont descendues du ciel sur un long fil… Dans les contes, elles résistent et déjouent les rôles convenus auxquels elles sont assignées.

A côté de deux grands contes merveilleux issus de la plus inventive littérature orale (La Vouivre et la Tisseuse d’ortie), se mêlent des chansons et des récits de cultures diverses qui tous s’interrogent : comment se tissent les destins, comment se découvrent et se confrontent les sexes, comment les femmes, puisant leur force dans la nature sauvage ont développé « le pouvoir-du-dedans » pour affronter celui des hommes : « le pouvoir-sur* »….

* Starhawk dans son livre manifeste des écoféminismes : « Rêver l’obscur »

Geotopia Rue des Ecoles 62350 MONT-BERNANCHON Mont-Bernanchon 62350 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://diredetoile.com/sourcieres/ »}]

Entre magie et merveilleux, femmes puissantes dans les contes… Geotopia | Mont-Bernenchon (62) | 15h30 et 17h30 contes spectacle