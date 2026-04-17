Les chemins du Mieux-Être Salle des fêtes Blond

Blond

Les chemins du Mieux-Être

Salle des fêtes Rue Jean Giraudoux Blond Haute-Vienne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Au programme de ce second salon du Mieux Être 17 stands présentant thérapies douces, sport santé, informations sur l’allaitement maternel, vente de livres, pierres et bijoux, 9 conférences, 9 ateliers. Présence de food trucks pour se restaurer. .

Salle des fêtes Rue Jean Giraudoux Blond 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 00 45 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les chemins du Mieux-Être Blond a été mis à jour le 2026-04-17 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin