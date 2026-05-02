Les chemins gourmands de Beuzec Cap Sizun, Place de la mairie, Beuzec-Cap-Sizun
Les chemins gourmands de Beuzec Cap Sizun, Place de la mairie, Beuzec-Cap-Sizun samedi 2 mai 2026.
Les chemins gourmands de Beuzec Cap Sizun Samedi 2 mai, 10h00 Place de la mairie Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-02T10:00:00+02:00 – 2026-05-02T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-02T10:00:00+02:00 – 2026-05-02T16:00:00+02:00
Dans le cadre de l’évènement « La quinzaine de l’alimentation en Cap Sizun », enfourchez votre vélo pour découvrir des exploitants agricoles (les bergers du Cap, la maraîchère Céline Danzé et la distillerie Les voiles Cap Sizun). Un parcours à la journée – au départ du bourg de Beuzec – rdv à 10h – déjeuner tiré du sac – boucle de 15 km niveau facile – sur réservation jusqu’au 30 avril auprès de l’office de tourisme 02.57.56.03.13 – gratuit et à partir de 8 ans.
Des vélos musculaires (6) et à assistance électrique (5) sont mises à disposition pour les participants sans vélos et/ou souhaitant tester les VAE. Des triporteurs (3) sont prévus pour les personnes à mobilité réduite. Prévoir casques (obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans)
Place de la mairie Beuzec-Cap-Sizun Beuzec-Cap-Sizun 29790 Finistère Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02.57.56.03.13 »}]
Une balade à vélo sur la journée qui vise à rencontrer les producteurs locaux, découvrir leurs produits et promouvoir l’usage du vélo dans son quotidien.
Communauté de communes Cap Sizun Pointe du Raz
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