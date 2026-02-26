Les chevaux dansent à la bodega cabaret équestre Théâtre équestre de Bretagne La Gacilly
Les chevaux dansent à la bodega cabaret équestre Théâtre équestre de Bretagne La Gacilly samedi 9 mai 2026.
Les chevaux dansent à la bodega cabaret équestre
Théâtre équestre de Bretagne Chemin de la Villebeau La Gacilly Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 19:00:00
fin : 2026-05-09 20:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Émotion, passion et convivialité.
Un verre de sangria à la main,
venez vous immerger dans une ambiance de feria espagnole.
Un spectacle où les chevaux dansent sur des rythmes endiablés et où les étoiles s’élèvent ! .
Théâtre équestre de Bretagne Chemin de la Villebeau La Gacilly 56200 Morbihan Bretagne +33 6 09 25 42 56
