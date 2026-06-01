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Les chineurs de Malts, Les chineurs de malts, Le Thor

Les chineurs de Malts, Les chineurs de malts, Le Thor

Les chineurs de Malts, Les chineurs de malts, Le Thor vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Les chineurs de malts

Adresse : 40 allée du Gros Vert ZAC Saint-Joseph 84250 Le Thor

Ville : 84250 Le Thor

Département : Vaucluse

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Les chineurs de Malts 5 – 7 juin Les chineurs de malts Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Découvrez l’histoire des Chineurs de Malts, la visite vous transport dans leur philosophie et leur savoir-faire avec lequel ils élaborent leurs whiskies français à travers une visite complète de leur distillerie allant de la réception de l’orge maltée jusqu’au chai de vieillissement. A la fin de la visite, dégustation pour ravir les papilles !

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Découvrez l’histoire des Chineurs de Malts, la visite vous transport dans leur philosophie et leur savoir-faire whisky distillerie

Entreprise et découverte

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