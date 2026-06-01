Les chineurs de Malts, Les chineurs de malts, Le Thor

Les chineurs de Malts 5 – 7 juin Les chineurs de malts Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Découvrez l’histoire des Chineurs de Malts, la visite vous transport dans leur philosophie et leur savoir-faire avec lequel ils élaborent leurs whiskies français à travers une visite complète de leur distillerie allant de la réception de l’orge maltée jusqu’au chai de vieillissement. A la fin de la visite, dégustation pour ravir les papilles !

Les chineurs de malts 40 allée du Gros Vert ZAC Saint-Joseph 84250 Le Thor Le Thor 84250 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://leschineursdemalts.com/fr »}]

Découvrez l’histoire des Chineurs de Malts, la visite vous transport dans leur philosophie et leur savoir-faire whisky distillerie

Entreprise et découverte