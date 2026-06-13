Les Chroniques d’Eu Grand Bal Place Isabelle d’Orléans Eu

Eu

Les Chroniques d’Eu Grand Bal

Place Isabelle d’Orléans Château Louis-Philippe Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-08 20:00:00

fin : 2027-05-08

Date(s) :

2027-05-08

Le Grand Bal du Château d’Eu sur le thème Bridgerton ✨

Ouverture de la billetterie Mercredi 17 Juin 2026 à Midi.

Tarif adulte 40€ | Tarif enfant (moins de 15 ans) 25€

15h Les portes du domaine s’ouvrent, placée sous le signe de l’élégance, du patrimoine et du divertissement.

Profitez d’un accès privilégié au Château et découvrez ses trésors à votre rythme

– Accès au Château d’Eu,

– Promenade dans les magnifiques jardins à la française

– Découverte de la prestigieuse Salle du Carrossse,

– Accès du Musée Louis-Philippe, avec possibilité de participer à des visites privées (sur inscription sur place).

Tout au long de l’après-midi, de nombreuses animations viendront rythmer cet événement unique

– Musiciens live

– Chanteurs

– Echassiers

– Cracheur de feu

– Animations et spectacles

– DJ

A 20h, sonnera l’heure du Grand Bal.

Sous l’éclat des bougies et des flambeaux, les invités feront leur entrée dans un univers inspiré des plus fastueuses soirées d’époque. Entre danses, rencontres et instants de grâce, chacun pourra vivre le rêve d’une soirée digne des chroniques de Lady Eu.

Chaque participant recevra un carnet de bal et pourra participer à une initiation aux danses avant de rejoindre la piste et profiter d’une soirée festive animée par notre DJ.

Moment incontournable de la soirée, Sa Majesté la Reine Charlotte désignera le Diamant de la Soirée, récompensant l’élégance, le charme, et l’esprit qui auront marqué cette édition.

Entre patrimoine, spectacles, musique, danse et rencontres, cela promet d’être l’un des événements les plus prestigieux de la saison.

– 15h Ouverture du domaine et des animations

– 20h Ouverture du Grand Bal

– 00h Fin des festivités

– Bar et restauration disponibles sur place tout au long de l’événement

– Le port du costume d’époque est obligatoire pour tous les participants afin de préserver l’immersion et l’élégance de cette expérience unique. .

Place Isabelle d’Orléans Château Louis-Philippe Eu 76260 Seine-Maritime Normandie

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English : Les Chroniques d’Eu Grand Bal

L’événement Les Chroniques d’Eu Grand Bal Eu a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers