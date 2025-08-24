Les chroniques Zola avec le Collecttif in Vitro Saint-André-de-Cubzac

Salle du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac Gironde

On disait que Zola prenait ses cauchemars pour la réalité. On dit aujourd’hui la vérité de ses plongées dans les fêlures humaines.

L’auteur Emile Zola est connu pour son traitement littéraire d’une histoire de la violence et de la justice. Adepte des romans noirs, le Collectif In Vitro s’en empare, en adaptant La Bête humaine et L’Assommoir, deux romans pour mêler deux générations, celle de la mère Lantier et de son fils. Les Chroniques propose une immersion dans l’œuvre de Zola, comme l’album de famille de ses personnages aux sons de la clarinette et de l’accordéon, selon les codes des films policiers. Frissons garantis.

Vous avez pu découvrir l’équipe du Collectif in Vitro à Saint-André-de-Cubzac lors de la représentation de Série noire entre le Château d’eau et le Château Saincrit.

Âge à partir de 15 ans Durée 1h30 .

Salle du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 43 64 80

