Les chutes : un sujet à explorer ?, Maison de quartier des Haubans, Nantes

Les chutes : un sujet à explorer ? Lundi 27 avril, 14h00 Maison de quartier des Haubans Loire-Atlantique

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-27T14:00:00+02:00 – 2026-04-27T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-27T14:00:00+02:00 – 2026-04-27T17:00:00+02:00

Prévenir les chutes : adoptez les bons réflexes !

Au programme :

14h – 15h

Conférence « Tout savoir sur la prévention des chutes »

Animée par José Fleurence, médecin

15h – 17h

Deux ateliers au choix – de 15h à 16h puis de 16h à 17h :

• Des outils pour éviter les chutes

Avec Théophile Mabon, ergothérapeute – CréAT Nantes Métropole

• Prendre soin de son équilibre pour ne pas tomber

Animé par des kinésithérapeutes – CPTS La Nantaise

• Jeu d’enquête : adapter son domicile

Avec Cécile Petit et Anne Février – CLIC Nantes Entour’âge

Maison de quartier des Haubans 1 Bis Boulevard de Berlin, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 65 18 23 81 »}]

Prévenir les chutes : adoptez les bons réflexes ! Un après-midi pour s’informer, échanger et repartir avec des conseils concrets pour votre quotidien chute senior