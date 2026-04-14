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Les chutes : un sujet à explorer ?, Maison de quartier des Haubans, Nantes

Les chutes : un sujet à explorer ?, Maison de quartier des Haubans, Nantes

Les chutes : un sujet à explorer ?, Maison de quartier des Haubans, Nantes lundi 27 avril 2026.

Lieu : Maison de quartier des Haubans

Adresse : 1 Bis Boulevard de Berlin, Nantes

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : lundi 27 avril 2026

Fin : lundi 27 avril 2026

Tarif : Gratuit, sur inscription

Les chutes : un sujet à explorer ? Lundi 27 avril, 14h00 Maison de quartier des Haubans Loire-Atlantique

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-27T14:00:00+02:00 – 2026-04-27T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-27T14:00:00+02:00 – 2026-04-27T17:00:00+02:00

Prévenir les chutes : adoptez les bons réflexes !

Au programme :

14h – 15h
Conférence « Tout savoir sur la prévention des chutes »
Animée par José Fleurence, médecin

15h – 17h
Deux ateliers au choix – de 15h à 16h puis de 16h à 17h :

Des outils pour éviter les chutes
Avec Théophile Mabon, ergothérapeute – CréAT Nantes Métropole
Prendre soin de son équilibre pour ne pas tomber
Animé par des kinésithérapeutes – CPTS La Nantaise
Jeu d’enquête : adapter son domicile
Avec Cécile Petit et Anne Février – CLIC Nantes Entour’âge

Maison de quartier des Haubans 1 Bis Boulevard de Berlin, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 65 18 23 81 »}]
Prévenir les chutes : adoptez les bons réflexes ! Un après-midi pour s’informer, échanger et repartir avec des conseils concrets pour votre quotidien chute senior

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