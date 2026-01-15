Les Cîmes de Valon

Départ Place de la Mairie Lacroix-Barrez Aveyron

Tarif : – – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Randonnée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

30ème édition des Cimes du Château de Valon dans le Nord Aveyron.

Course pédestre, randonnée pédestre, courses enfants.

Aux confins des départements de l’Aveyron et du Cantal, entre la vallée du Goul et les gorges de la Truyère, voici le Carladez. Jadis haut lieu du nord Aveyron, les restes de l’extraordinaire château féodal dominent de près de 300m les profondes gorges de la Truyère dont il contrôlait accès nord-sud.

C’est dans ce cadre magnifique, mais extrême par les difficultés techniques de son parcours accidenté, que se déroulent la randonnée et la course pédestre Les Cimes du château de Valon .

Osez Les Cimes du Château de Valon , une course et une randonnée pédestre hors du commun!

13h30 Accueil

14h30 Départ randonnées (15km, 9km et 5km)

16h Départ des courses ( 16 km duo ou solo, 9km et 5km)

16h15 Départ courses enfants

18h Podium

19h30 Repas animé avec Sylvie Pulles

Inscription

contact@lescimesdevalon.fr

www.lescimesdevalon.fr

Inscriptions ouvertes ici:

https://share.google/HaPgFz1TM61nPiHDT 7 .

Départ Place de la Mairie Lacroix-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 6 67 89 92 66 contact@lescimesdevalon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

30th edition of the Cimes du Château de Valon in northern Aveyron.

Pedestrian races, hikes, children’s races.

L’événement Les Cîmes de Valon Lacroix-Barrez a été mis à jour le 2026-02-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)