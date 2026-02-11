Visite du Musée du Cardinal Verdier Lacroix-Barrez

Visite du Musée du Cardinal Verdier

C’est un petit musée rare, s’adressant à tout public. Pour les plus curieux, ce peut être une véritable découverte du grand homme, qui est à l’origine de la construction de tant d’églises en France Le Cardinal Verdier, archevêque de Paris.

Nichés dans la crypte de l’église, ce sont les objets, les riches vêtements sacerdotaux, les lettres et documents des moments forts qui ont ponctué la vie de ce cardinal bâtisseur, né petit berger à Lacroix-Barrez.

Le cardinal bâtisseur né le 19 février 1864 à Lacroix-Barrez, Jean VERDIER étudia au Séminaire de Rodez et entra en 1886 chez les Sulpiciens. Le 9 avril 1887, il fut ordonné prêtre et enseigna au Séminaire de Périgueux qu’il dirigea de 1898 à 1912. De 1912 à 1920, il appartient à la Faculté de Théologie de Paris et fut supérieur du Séminaire des Carmes. Il fut nommé en 1923 chanoine honoraire de Notre-Dame de Paris et, de 1926 à 1929, dirigea sa congrégation en tant que supérieur général. En 1929, il fut nommé vicaire général du diocèse de Paris et protonotaire apostolique puis, la même année, archevêque de Paris. Le 16 décembre 1929, le Pape Pie XI le créa cardinal-prêtre attaché à l’église Santa Balbina. Comme légat, il représenta le pape à de nombreuses occasions en France et à l’étranger. En 1931, il lance l’oeuvre des Chantiers du Cardinal, construisant 110 églises dans Paris et en banlieue parisienne, mais aussi en France. Il mourut le 9 avril 1940 à Paris. Il fut inhumé en la Cathédrale Notre-Dame de Paris.

Sur réservation pour les visites en individuel et en groupe 06 82 78 37 39/ 06 87 01 25 15.

L’exposition de l’église peut se coupler avec le musée du Cardinal Verdier dans la crypte de l’église les mardis matin en juillet et août de 10h à 12h, les autres jours sous réservation auprès de l’office de tourisme de Mur-de-Barrez au 05 65 66 10 16 .

It’s a rare small museum, the subject is pointed, but for the more curious, a real discovery of the man who is at the origins of so many churches in France: Cardinal Verdier.

