Les cinq sens, Prieuré de Lavaray, Fondettes

Informations pratiques

Les cinq sens 19 et 20 septembre Prieuré de Lavaray Indre-et-Loire

Entrée 5 € gratuit pour les -18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découverte des 5 sens avec des plantes, des fruits et des objets du prieuré.

Prieuré de Lavaray Prieuré, 37230 Fondettes Fondettes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 06 09 08 47 80 http://prieure-de-lavaray.fr Entouré de bois et de pâtures, le Prieuré de Lavaray se situe au nord de Tours. Fondé en 1110 par l’abbaye de Marmoutier, le prieuré comprend une tour fortifiée, une fuye et une magnifique grange dîmière classée au titre des monuments historiques, petite sœur de la grange de Meslay.

Découverte des 5 sens avec des plantes, des fruits et des objets du prieuré.

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