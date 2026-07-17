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Les cinq sens, Prieuré de Lavaray, Fondettes

samedi 19 septembre 2026 · Prieuré de Lavaray · Fondettes

Les cinq sens, Prieuré de Lavaray, Fondettes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Prieuré de Lavaray
Adresse
Prieuré, 37230 Fondettes
Ville
37230 Fondettes
Département
Indre-et-Loire
Tarif
Entrée 5 € gratuit pour les -18 ans

Les cinq sens 19 et 20 septembre Prieuré de Lavaray Indre-et-Loire

Entrée 5 € gratuit pour les -18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découverte des 5 sens avec des plantes, des fruits et des objets du prieuré.

Prieuré de Lavaray Prieuré, 37230 Fondettes Fondettes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 06 09 08 47 80 http://prieure-de-lavaray.fr Entouré de bois et de pâtures, le Prieuré de Lavaray se situe au nord de Tours. Fondé en 1110 par l’abbaye de Marmoutier, le prieuré comprend une tour fortifiée, une fuye et une magnifique grange dîmière classée au titre des monuments historiques, petite sœur de la grange de Meslay.
Découverte des 5 sens avec des plantes, des fruits et des objets du prieuré.

©PBC

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