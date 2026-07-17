Visite historique du prieuré de Lavaray, Prieuré de Lavaray, Fondettes

Informations pratiques

Visite historique du prieuré de Lavaray 19 et 20 septembre Prieuré de Lavaray Indre-et-Loire

Tarifs 5€, gratuit pour les -18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite historique de la Grange dimière, du pigeonnier, de la salle de la tour et du petit musée de Lavaray.

Expositions:

Les Cinq sens et des œuvres de la céramiste Online et du sculpteur François Sueur « les taxidermistes ferrugineux ».

Prieuré de Lavaray Prieuré, 37230 Fondettes Fondettes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 06 09 08 47 80 http://prieure-de-lavaray.fr Entouré de bois et de pâtures, le Prieuré de Lavaray se situe au nord de Tours. Fondé en 1110 par l’abbaye de Marmoutier, le prieuré comprend une tour fortifiée, une fuye et une magnifique grange dîmière classée au titre des monuments historiques, petite sœur de la grange de Meslay.

Visite historique de la Grange dimière, du pigeonnier, de la salle de la tour et du petit musée de Lavaray.

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