Les Clés de la Ville-Close Concarneau
dimanche 11 octobre 2026 · Concarneau
Informations pratiques
Concarneau
Les Clés de la Ville-Close
Maison du Patrimoine Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 15:00:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Suivez le guide et remontez avec lui sur les traces de l’histoire maritime, civile et militaire de la Ville-Close, cœur historique de Concarneau.
Cette cité médiévale vous ouvre ses portes pour mieux la comprendre et la connaître.
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Maison du Patrimoine Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 37 18
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English :
L’événement Les Clés de la Ville-Close Concarneau a été mis à jour le 2026-07-23 par OTC CCA
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