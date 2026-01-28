Les clés du numérique Le ruban vert Brantôme en Périgord
Les clés du numérique Le ruban vert Brantôme en Périgord vendredi 6 février 2026.
Les clés du numérique
Le ruban vert 5 place de la Jeunesse Brantôme en Périgord Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06
fin : 2026-02-06
Date(s) :
2026-02-06
Venez découvrir le fonctionnement de l’intelligence artificielle et comment l’utiliser lors du prochain atelier Les clés du numérique, animé par Mathieu, notre conseiller numérique. Cet atelier est gratuit et ouvert à tous.
Venez découvrir le fonctionnement de l’intelligence artificielle et comment l’utiliser lors du prochain atelier Les clés du numérique, animé par Mathieu, notre conseiller numérique. Cet atelier est gratuit et ouvert à tous. .
Le ruban vert 5 place de la Jeunesse Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 19 81
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les clés du numérique
Discover a new digital tool at Mathieu?s Les clés du numérique workshop on Friday January 16 from 2pm to 4pm. During this workshop, Mathieu will introduce you to a password management tool to secure your various connections. This workshop is free and open to all.
L’événement Les clés du numérique Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2026-01-26 par Val de Dronne