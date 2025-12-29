Les clés du numérique

Mareuil en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28

fin : 2026-01-28

Date(s) :

2026-01-28

Poser toutes les questions que vous souhaitez pour résoudre vos soucis ou comprendre comment utiliser ordinateur, smartphone ou tablette. Antoine viendra avec Hubert le camion le mercredi 28 janvier de 9h à 12h à Léguillac de Cercles. Cet atelier numérique est gratuit et ouvert à tous.

Poser toutes les questions que vous souhaitez pour résoudre vos soucis ou comprendre comment utiliser ordinateur, smartphone ou tablette. Antoine viendra avec Hubert le camion le mercredi 28 janvier de 9h à 12h à Léguillac de Cercles pour son nouvel atelier Les clés du numérique. Cet atelier numérique est gratuit, ouvert à tous, sans inscription. .

Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 74 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les clés du numérique

Ask any questions you may have to solve your problems or understand how to use a computer, smartphone or tablet. Antoine will come with Hubert the truck on Wednesday January 28 from 9am to 12pm at Léguillac de Cercles. This digital workshop is free and open to all.

L’événement Les clés du numérique Mareuil en Périgord a été mis à jour le 2025-12-26 par Val de Dronne