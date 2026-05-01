Réunion d’information précarité menstruelle Espace socioculturel le Ruban Vert Mareuil en Périgord

Mareuil en Périgord

Réunion d’information précarité menstruelle

Espace socioculturel le Ruban Vert 2 place André Marchaps Mareuil en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 14:00:00

fin : 2026-05-26 16:00:00

Date(s) :

2026-05-26

La Mission Locale sera présente dans nos locaux pour vous informer et vous sensibiliser à la problématique de la précarité menstruelle dans le cadre du projet Changeons les règles . Cette rencontre est gratuite et ouverte à tous.

La Mission Locale sera présente dans nos locaux pour vous informer et vous sensibiliser à la problématique de la précarité menstruelle dans le cadre du projet Changeons les règles . Cette rencontre est gratuite et ouverte à tous. .

Espace socioculturel le Ruban Vert 2 place André Marchaps Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 74 70

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English : Réunion d’information précarité menstruelle

La Mission Locale will be on hand to provide information and raise awareness of the problem of menstrual precariousness as part of the Changeons les règles project. This meeting is free and open to all.

L’événement Réunion d’information précarité menstruelle Mareuil en Périgord a été mis à jour le 2026-05-10 par Val de Dronne