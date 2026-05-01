Réunion d’information précarité menstruelle Espace socioculturel le Ruban Vert Mareuil en Périgord
Réunion d’information précarité menstruelle Espace socioculturel le Ruban Vert Mareuil en Périgord mardi 26 mai 2026.
Mareuil en Périgord
Réunion d’information précarité menstruelle
Espace socioculturel le Ruban Vert 2 place André Marchaps Mareuil en Périgord Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 14:00:00
fin : 2026-05-26 16:00:00
Date(s) :
2026-05-26
La Mission Locale sera présente dans nos locaux pour vous informer et vous sensibiliser à la problématique de la précarité menstruelle dans le cadre du projet Changeons les règles . Cette rencontre est gratuite et ouverte à tous.
La Mission Locale sera présente dans nos locaux pour vous informer et vous sensibiliser à la problématique de la précarité menstruelle dans le cadre du projet Changeons les règles . Cette rencontre est gratuite et ouverte à tous. .
Espace socioculturel le Ruban Vert 2 place André Marchaps Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 74 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Réunion d’information précarité menstruelle
La Mission Locale will be on hand to provide information and raise awareness of the problem of menstrual precariousness as part of the Changeons les règles project. This meeting is free and open to all.
L’événement Réunion d’information précarité menstruelle Mareuil en Périgord a été mis à jour le 2026-05-10 par Val de Dronne
À voir aussi à Mareuil en Périgord (Dordogne)
- Cinéma Pour le meilleur Mareuil en Périgord 23 mai 2026
- Les clés du numérique Mareuil en Périgord 27 mai 2026
- Réunion d’information Budget et arnaques, les bons réflexes Espace socioculturel le Ruban Vert Mareuil en Périgord 28 mai 2026
- Pièce de théâtre: Ramses II Mareuil en Périgord 30 mai 2026
- 28ème édition des Chevalets de Saint-Pardoux-de-Mareuil Concours de peinture & sculpture Mareuil en Périgord 12 juin 2026