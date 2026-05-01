Réunion d’information Budget et arnaques, les bons réflexes Espace socioculturel le Ruban Vert Mareuil en Périgord

Mareuil en Périgord

Réunion d’information Budget et arnaques, les bons réflexes

Espace socioculturel le Ruban Vert 2 place André Marchaps Mareuil en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 14:00:00

fin : 2026-05-28 16:00:00

Date(s) :

2026-05-28

L’ASEPT sera présent dans nos locaux pour animer une réunion d’information et de sensibilisation autour du budget et des arnaques. On vous donnera au cours de cette réunion les réflexes et astuces à avoir en tête pour éviter les mauvaises surprises. Cette réunion gratuite est réservée aux personnes de plus de 55 ans, sur inscription. .

Espace socioculturel le Ruban Vert 2 place André Marchaps Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 68 66

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English : Réunion d’information Budget et arnaques, les bons réflexes

L’événement Réunion d’information Budget et arnaques, les bons réflexes Mareuil en Périgord a été mis à jour le 2026-05-10 par Val de Dronne