Informations pratiques

Meung-sur-Loire

Les coloris d’automne à l’Arboretum d’Ilex

Arboretum d’Ilex Meung-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 13:30:00

fin : 2026-10-25 17:00:00

Date(s) :

2026-10-24 2026-10-31

(Re)découvrez l’Arboretum d’Ilex vêtu de ses belles couleurs d’automne !

Quelle belle saison que l’automne ! Le Jardin Arboretum d’Ilex commence peu à peu à s’habiller de belles couleurs chaudes, pour notre plus grand bonheur. Cette bulle de verdure est à l’apogée de sa beauté durant cette saison.

Rendez-vous les week-ends des 24 et 25 octobre, et des 31 octobre et 1er et novembre pour l’événement Coloris d’automne . .

Arboretum d’Ilex Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 70 95 37 70 jardinarboretumdilex@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

(Re)discover the Ilex Arboretum dressed in its beautiful autumn colors!

L’événement Les coloris d’automne à l’Arboretum d’Ilex Meung-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-25 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE