Les coloris d’automne à l’Arboretum d’Ilex Meung-sur-Loire
samedi 24 octobre 2026 · Meung-sur-Loire
Informations pratiques
Meung-sur-Loire
Les coloris d’automne à l’Arboretum d’Ilex
Arboretum d’Ilex Meung-sur-Loire Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 13:30:00
fin : 2026-10-25 17:00:00
Date(s) :
2026-10-24 2026-10-31
(Re)découvrez l’Arboretum d’Ilex vêtu de ses belles couleurs d’automne !
Quelle belle saison que l’automne ! Le Jardin Arboretum d’Ilex commence peu à peu à s’habiller de belles couleurs chaudes, pour notre plus grand bonheur. Cette bulle de verdure est à l’apogée de sa beauté durant cette saison.
Rendez-vous les week-ends des 24 et 25 octobre, et des 31 octobre et 1er et novembre pour l’événement Coloris d’automne . .
Arboretum d’Ilex Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 70 95 37 70 jardinarboretumdilex@gmail.com
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English :
(Re)discover the Ilex Arboretum dressed in its beautiful autumn colors!
L’événement Les coloris d’automne à l’Arboretum d’Ilex Meung-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-25 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE
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