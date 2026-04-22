Nant

Les Concert’ines

Nant Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-12

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Ensemble vocal OYANCE répertoire sacré vocal de la Renaissance.

En formation de 9 choristes professionnels et amateurs ; Oyance propose un concert a cappella sur un nouveau programme de chants sacrés de la renaissance dont la pièce maîtresse Missa super “Sancta Maria “ du compositeur slovène Jacobus Handl Gallus.

Ave Maria , Salve Regina de Giovanni Pierluigi da Palestrina, pièces de Clemens Non papa, Matthaeus Pipelare et Cipriano de Rore.

A 17h30, en l’Abbatiale St-Pierre

A partir de 12 ans, billetterie sur place

Plus d’infos sur la 4ème édition des Concert’ines

Les 1100 ans de l’Abbatiale Saint Pierre (926-2026)

Neufs concerts égrèneront les dimanches de juin à mi-août à 17h30 mêlant musique sacrée, classique et baroque, chœurs, orgue et instruments. Au programme : l’Ensemble vocal Tutti (7 juin), Peter Weinmann et Sylvia Pruchon à l’orgue et au chant (14 juin), le Chœur RE Naissance (21 juin), la création de L’Oratorio Simon/Pierre par le Chœur Régional Francis Poulenc, pièce maîtresse de l’ensemble du Festival pour la Saint Pierre (28 juin), le Groupe Gospel Montaud Vocal (5 juillet), l’Ensemble vocal Oyance (12 juillet), Zoé Buyck et Ulysse Bonneau à la harpe et au violoncelle (19 juillet), Yuka Ishikawa et Timothé Bougon orgue, chant et instrument (2 août) et Mickaël Gaborieau et Juliette Chové orgue et chant 9 août). .

Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 10 19 38 02

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English :

Ensemble vocal OYANCE sacred vocal repertoire from the Renaissance.

L’événement Les Concert’ines Nant a été mis à jour le 2026-04-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)