Nant

Les Concert’ines

Nant Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Yuka Ishikawa et Timothé Bougon orgue, chant et instrument

A 17h30, en l’Abbatiale St-Pierre

A partir de 12 ans, billetterie sur place.

Plus d’infos sur la 4ème édition des Concert’ines

Les 1100 ans de l’Abbatiale Saint Pierre (926-2026)

Neufs concerts égrèneront les dimanches de juin à mi-août à 17h30 mêlant musique sacrée, classique et baroque, chœurs, orgue et instruments. Au programme : l’Ensemble vocal Tutti (7 juin), Peter Weinmann et Sylvia Pruchon à l’orgue et au chant (14 juin), le Chœur RE Naissance (21 juin), la création de L’Oratorio Simon/Pierre par le Chœur Régional Francis Poulenc, pièce maîtresse de l’ensemble du Festival pour la Saint Pierre (28 juin), le Groupe Gospel Montaud Vocal (5 juillet), l’Ensemble vocal Oyance (12 juillet), Zoé Buyck et Ulysse Bonneau à la harpe et au violoncelle (19 juillet), Yuka Ishikawa et Timothé Bougon orgue, chant et instrument (2 août) et Mickaël Gaborieau et Juliette Chové orgue et chant 9 août). .

Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 10 19 38 02

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English :

Yuka Ishikawa and Timothé Bougon: organ, vocals and instrument

L’événement Les Concert’ines Nant a été mis à jour le 2026-04-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)