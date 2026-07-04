Les concerts de juillet au Nido Restaurant Nido Marseille 10e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 10e Arrondissement

Les concerts de juillet au Nido

Samedi 4 juillet 2026 de 18h à 22h.

Jeudi 9 juillet 2026 de 20h à 0h.

Vendredi 10 juillet 2026 de 18h à 2h.

Samedi 11 juillet 2026 de 18h à 2h.

Du lundi 13 au mercredi 15 juillet 2026 à partir de 18h.

Vendredi 17 juillet 2026 de 18h à 2h.

Samedi 18 juillet 2026 de 18h à 2h.

Dimanche 19 juillet 2026 de 19h à 0h.

Vendredi 24 juillet 2026 de 18h à 2h.

Samedi 25 juillet 2026 de 18h à 2h. Restaurant Nido 20 Bd Fifi Turin Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-19 00:00:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-13 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-24 2026-07-25

Le mois de mars s’annonce dense au nid !

Live, club, takeovers et dimanches à part beaucoup de dates, beaucoup d’invitations, et de quoi venir souvent sans jamais vivre la même journée.



Terrasse ensoleillée, coins ombragées, salon climatisée venez danser au frais !







Samedi 4 juillet de 18h à 2h



Nido Club Session, curated by Sinial Music



Amau / Amadeo b2b Voltery / BeGuin



De 23h à 1h diffusion du match France Paraguay, sur grand écran, à l’extérieur (DJ set ininterrompu dans le salon à l’intérieur)









Jeudi 9 juillet de 20h à minuit



Nido Coupe du Monde Football Session



Diffusion du match France Canada/ou/Maroc à l’extérieur sur grand écran street food, sous réserve de qualification de la France.









Vendredi 10 juillet de 18h à 2h



Nido Locals Session



Avec Cristobal et Archivel









Samedi 11 juillet de 18h à 2h



Curated by Le Technicentre



Anto Lo , Command D , Leilo b2b Naten









Lundi 13 juillet 18h au mercredi 15 juillet 2h



Atipik x hors-sol 2 jours de fête



Deux jours, entre intérieur et extérieur, pour une parenthèse estivale imaginée. Une programmation pensée comme un long voyage, entre résidents et proches des deux collectifs.



Indoor Domi, Kasper Marott, Kern1000 / Kifran, Jolly, Mari.te, Mars O10C, Maryu



Outdoor Cristobal, Lastvuska, Man



De 21h à 23h /Diffusion du match France ? à l’extérieur sur grand écran / DJ sets à l’intérieur, sous réserve de qualification de la France











Vendredi 17 juillet de 18h à 2h



Nido Locals Session, curated by Pastel



Metizo, Pastel, Thaïs









Samedi 18 juillet de 18h à 2h



Curated by Binary Sound



Antoine Sy , Gaudio, Samovar











Dimanche 19 juillet de 19h à minuit



Nido Coupe du Monde Football Session



Diffusion de la finale à 21h street food entrée libre, sous réserve de qualification de la France



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Vendredi 24 juillet de 18h à 2h



Programme en cours d’élaboration









Samedi 25 juillet de 18h à 2h



Curated by Man, ipulate et Zoubir



Man/ipulate, Thib & Nast, Zoubir .

Restaurant Nido 20 Bd Fifi Turin Marseille 10e Arrondissement 13010 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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March is shaping up to be a busy month at the nest!

L’événement Les concerts de juillet au Nido Marseille 10e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-03 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille