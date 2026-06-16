Ciné Plein Air Bohemian Rhapsody Place Zino Francescatti Marseille 10e Arrondissement

Marseille 10e Arrondissement

Ciné Plein Air Bohemian Rhapsody

Dimanche 2 août 2026 à partir de 21h30. Place Zino Francescatti Parc du 26e Centenaire Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 21:30:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Le 7ème art étend sa toile pour l’Été Marseillais, des projections pour tous dans les 4 coins de la ville.

En famille ou entre amis, les Marseillaises et les Marseillais pourront profiter tout l’été de séances de cinéma en plein air.



Le 2 août au parc du 26e Centenaire



BOHEMIAN RHAPSODY

De Bryan Singer

USA | 2018 | 2h15 | VF



Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe Queen et de leur chanteur emblématique Freddie Mercury, qui a défié les stéréotypes, brisé les conventions et révolutionné la musique. Du succès fulgurant de Freddie Mercury à ses excès, risquant la quasi implosion du groupe, jusqu’à son retour triomphal sur scène lors du concert Live Aid, alors qu’il était frappé par la maladie, découvrez la vie exceptionnelle d’un homme qui continue d’inspirer les outsiders, les rêveurs et tous ceux qui aiment la musique.



► Infos pratiques

Accès au site à toute heure.

Toilettes sur place.

Objets personnels interdits objets contondants, tranchants, bouteille en verre.

Pique-niques autorisés.

Pas d’assises à disposition.

Sièges personnels autorisés.



Se rendre à la séance

Métro M2 arrêt Périer

Bus 73, 50, L079, L100, L102 arrêt Parc du 26ème Centenaire

LeVélo station Cantini .

Place Zino Francescatti Parc du 26e Centenaire Marseille 10e Arrondissement 13010 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The 7th Art is spreading its wings for the Marseille Festival, with screenings for everyone throughout the city.

L’événement Ciné Plein Air Bohemian Rhapsody Marseille 10e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille