Les mercredis dans les parcs La Boom Boum Place Zino Franchescatti Marseille 10e Arrondissement mercredi 29 juillet 2026.

Marseille 10e Arrondissement

Les mercredis dans les parcs La Boom Boum

Mercredi 29 juillet 2026 de 17h à 21h. Place Zino Franchescatti Parc du 26e centenaire Jean-Claude Gaudin Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 17:00:00

fin : 2026-07-29 21:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Un concert participatif plein d’humour pour les enfants !Enfants

Prêts pour une aventure pleine de rires et de mouvements ?



La Boum Boom est un concert participatif qui transforme l’imaginaire quotidien des enfants en aventures dansées.



Un moment collectif où musiques, textes, chorégraphies participatives et fantaisie se croisent dans un cocktail dynamisant et plein d’humour.



Compagnie Comme un ouragan

Production Arts et Musiques



Durée 50 min



Tout public, spécialement conçu pour les enfants de 5 à 9 ans (ouvert à tous les motivés du dancefloor !) .

Place Zino Franchescatti Parc du 26e centenaire Jean-Claude Gaudin Marseille 10e Arrondissement 13010 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A fun, interactive concert for kids!

L’événement Les mercredis dans les parcs La Boom Boum Marseille 10e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille