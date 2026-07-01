Ciné plein air du centre social de la Capelette Jardin Guy Azaïs Marseille 10e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 10e Arrondissement

Ciné plein air du centre social de la Capelette

Mardi 28 juillet 2026 à partir de 20h. Jardin Guy Azaïs 245 avenue de la Capelette Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 20:00:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Cinéma sous les étoiles, les pieds dans l’herbe.Familles

Pojection du film En fanfare ,

De Emmanuel Courcol | Par Emmanuel Courcol, Irène Muscari

Avec Benjamin Lavernhe, Pierre Lottin, Sarah Suco



Buvette, barbecue à partir de 20h

Projection à 21h30



Synopsis Thibaut est un chef d’orchestre de renommée internationale qui parcourt le monde. Lorsqu’il apprend qu’il a été adopté, il découvre l’existence d’un frère, Jimmy, employé de cantine scolaire et qui joue du trombone dans une fanfare du nord de la France. En apparence, tous les séparent, sauf l’amour de la musique. Détectant les capacités musicales exceptionnelles de son frère, Thibaut se donne pour mission de réparer l’injustice du destin. Jimmy se prend alors à rêver d’une autre vie. .

Jardin Guy Azaïs 245 avenue de la Capelette Marseille 10e Arrondissement 13010 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 79 66 01 accueil.capelette@gmail.com

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English :

Movies under the stars, with your feet in the grass.

L’événement Ciné plein air du centre social de la Capelette Marseille 10e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-07 par Ville de Marseille