Ciné plein air du centre social de la Capelette Jardin Guy Azaïs Marseille 10e Arrondissement
mardi 28 juillet 2026 · Jardin Guy Azaïs · Marseille 10e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 10e Arrondissement
Ciné plein air du centre social de la Capelette
Mardi 28 juillet 2026 à partir de 20h. Jardin Guy Azaïs 245 avenue de la Capelette Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 20:00:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Cinéma sous les étoiles, les pieds dans l’herbe.Familles
Pojection du film En fanfare ,
De Emmanuel Courcol | Par Emmanuel Courcol, Irène Muscari
Avec Benjamin Lavernhe, Pierre Lottin, Sarah Suco
Buvette, barbecue à partir de 20h
Projection à 21h30
Synopsis Thibaut est un chef d’orchestre de renommée internationale qui parcourt le monde. Lorsqu’il apprend qu’il a été adopté, il découvre l’existence d’un frère, Jimmy, employé de cantine scolaire et qui joue du trombone dans une fanfare du nord de la France. En apparence, tous les séparent, sauf l’amour de la musique. Détectant les capacités musicales exceptionnelles de son frère, Thibaut se donne pour mission de réparer l’injustice du destin. Jimmy se prend alors à rêver d’une autre vie. .
Jardin Guy Azaïs 245 avenue de la Capelette Marseille 10e Arrondissement 13010 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 79 66 01 accueil.capelette@gmail.com
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English :
Movies under the stars, with your feet in the grass.
L’événement Ciné plein air du centre social de la Capelette Marseille 10e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-07 par Ville de Marseille