Trio Barolo La Caverne Jazz Marseille 10e Arrondissement
vendredi 25 septembre 2026 · La Caverne Jazz · Marseille 10e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 10e Arrondissement
Trio Barolo
Vendredi 25 septembre 2026 à partir de 21h. La Caverne Jazz 20 Bd Fifi-Turin Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 21:00:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Pour ouvrir cette nouvelle et 6e saison, la Caverne Jazz accueillera le fameux Trio Barolo, une formation singulière qui ne ressemble à aucune autre.
Entre jazz, opéra et musiques du monde, les trois musiciens nous embarquent dans un voyage autour de la Mare Nostrum, cette Méditerranée qui nourrit leurs racines et leur imaginaire. On ferme les yeux… et l’on se retrouve transporté dans un film de Fellini, avec pour seuls bagages l’émotion, l’humilité, la musicalité et une immense générosité.
Le son si particulier de Trio Barolo naît d’une instrumentation rare les compositions du contrebassiste Philippe Euvrard offrent un formidable espace de liberté à deux solistes d’exception, Rémy Poulakis (accordéon, chant) et Daniel Zimmermann (trombone).
Leur troisième album, paru en 2025, fait de la Méditerranée le point de départ de toutes les traversées. À travers leurs histoires familiales et leurs origines, les trois musiciens rendent un hommage sensible aux peuples de l’exil et aux migrations qui ont façonné notre culture commune. Une musique profondément libre et lumineuse… à découvrir absolument. .
La Caverne Jazz 20 Bd Fifi-Turin Marseille 10e Arrondissement 13010 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 54 23 05 43
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English :
To kick off this new and sixth season, La Caverne Jazz will host the famous Barolo Trio, a unique group unlike any other.
L’événement Trio Barolo Marseille 10e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-17 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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